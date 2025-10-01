Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Francesca AlbaneseBlocco trafficoAlberi gratisSupermercati risparmioDroni italianiEletti Marche
Acquista il giornale
CronacaUna scatola intelligente e green: "Monitoriamo la qualità dei prodotti"
1 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Una scatola intelligente e green: "Monitoriamo la qualità dei prodotti"

Una scatola intelligente e green: "Monitoriamo la qualità dei prodotti"

Si chiama "Tipicità in tavola" il progetto di un gruppo di universitari. Contenitori dotati di sensori per garantire le proprietà della merce trasportata.

Il gruppo di universitari che ha ideato «Tipicità in tavola»

Il gruppo di universitari che ha ideato «Tipicità in tavola»

Valorizzazione della ricerca universitaria a sostegno delle eccellenze del territorio. È l’obiettivo del progetto "Tipicità in tavola", un dispositivo smart box con sensori e tecnologia blockchain per monitorare e garantire l’autenticità e la qualità delle produzioni locali. A realizzarlo un team di studenti, in gran parte dalla provincia di Fermo: Daniele Ciarrocchi, studente di giurisprudenza a Unimc, ha curato la stesura del business plan; David Peretti, vice-capitano del team e studente Univpm; Kateryna Kuznetsova, laureata a Kharviv in cybersecurity e dottoranda a Macerata; Lorenzo Verducci, studente a Camerino in computer science; Alessio Rubicini, app developer, studente Unicam in computer science; Luca Romeo, esperto in informatica, docente nel dipartimento di economia e diritto a Unimc.

"La smart box è in polipropilene espanso, resistente agli urti e isolante termico, riutilizzabile e igienizzabile – spiegano i giovani –. Integra sensori per monitorare parametri critici quali temperatura e umidità, shock per rilevare urti e un gps per la geolocalizzazione, e quello spettrale per l’analisi del vino o per rilevare il deperimento dei prodotti. I dati raccolti dai sensori sono registrati su una piattaforma blockchain, garantendo che le informazioni siano certificate, trasparenti e immutabili. L’idea iniziale era legata al trasporto di prodotti come il vino, ma abbiamo ipotizzato applicazioni in altri settori sensibili: trasporto di medicine, campioni biologici e componenti elettronici. Il servizio premium è a circa 20 euro, include il monitoraggio e la copertura assicurativa, incentivando la restituzione della box per la sua riutilizzabilità".

Il progetto è pronto per partecipare a competizioni quali Capital 2025, Start Cup Marche e "E se funzionasse" di Confindustria. "Ringraziamo l’incubatore The Way per le consulenze fornite nell’ambito del progetto Start Me Up, e Unimc per aver fornito i libri e il supporto accademico dei professori" concludono gli studenti.

Martina Di Marco

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Università