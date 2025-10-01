Una scatola intelligente e green: "Monitoriamo la qualità dei prodotti"

Valorizzazione della ricerca universitaria a sostegno delle eccellenze del territorio. È l’obiettivo del progetto "Tipicità in tavola", un dispositivo smart box con sensori e tecnologia blockchain per monitorare e garantire l’autenticità e la qualità delle produzioni locali. A realizzarlo un team di studenti, in gran parte dalla provincia di Fermo: Daniele Ciarrocchi, studente di giurisprudenza a Unimc, ha curato la stesura del business plan; David Peretti, vice-capitano del team e studente Univpm; Kateryna Kuznetsova, laureata a Kharviv in cybersecurity e dottoranda a Macerata; Lorenzo Verducci, studente a Camerino in computer science; Alessio Rubicini, app developer, studente Unicam in computer science; Luca Romeo, esperto in informatica, docente nel dipartimento di economia e diritto a Unimc.

"La smart box è in polipropilene espanso, resistente agli urti e isolante termico, riutilizzabile e igienizzabile – spiegano i giovani –. Integra sensori per monitorare parametri critici quali temperatura e umidità, shock per rilevare urti e un gps per la geolocalizzazione, e quello spettrale per l’analisi del vino o per rilevare il deperimento dei prodotti. I dati raccolti dai sensori sono registrati su una piattaforma blockchain, garantendo che le informazioni siano certificate, trasparenti e immutabili. L’idea iniziale era legata al trasporto di prodotti come il vino, ma abbiamo ipotizzato applicazioni in altri settori sensibili: trasporto di medicine, campioni biologici e componenti elettronici. Il servizio premium è a circa 20 euro, include il monitoraggio e la copertura assicurativa, incentivando la restituzione della box per la sua riutilizzabilità".

Il progetto è pronto per partecipare a competizioni quali Capital 2025, Start Cup Marche e "E se funzionasse" di Confindustria. "Ringraziamo l’incubatore The Way per le consulenze fornite nell’ambito del progetto Start Me Up, e Unimc per aver fornito i libri e il supporto accademico dei professori" concludono gli studenti.

Martina Di Marco