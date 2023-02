Una scuola di dialetto al teatro Rossini

"Tutti a scòla di dialetto": è il titolo di una pièce teatrale che sarà messo in scena questa sera (alle 21.15) presso il cineteatro Rossini. Si tratta di un divertente spettacolo organizzato dal laboratorio teatrale del gruppo sportivo Fontespina e ideato per destinare completamente i proventi a cinque associazioni del volontariato locale che operano in ambito socio-sanitario: Anffas, Ant, Attivamente Alzheimer, ’Come Ginestre’ e Croce Verde. Un connubio, tra dialetto e volontariato, quindi, già sperimentato con successo in passato, da sintetizzare nel semplice concetto: "Aiutateci ad aiutare chi aiuta". Lo spettacolo sarà rappresentato dalla compagnia teatrale "Un Vrango de Matti" e ne saranno interpreti Flavio Rogani (direttore scolastico), Emilia Bacaro (maestra), Paola Cosimi, Speranza Di Lorenzo, Nadia Funghini, Michela Morgoni, Alberto Emili, Domenico Lepretti, Luigi Pedrocchi, Diego Rogani, Omar Rossi e Paolo Ugolini (in rappresentanza degli alunni). Il ruolo di bidello sarà interpretato da Pierluigi Conestà. All’ingresso verrà dato in omaggio una copia dello "Zibaldone del dialetto civitanovese", libro scritto da Flavio Rogani e frutto di ricerche attente e laboriose-

Giuliano Forani