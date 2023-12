Una seconda vita per i giocattoli

Da Babbo Natale alla befana, riapre alla Croce Verde di Macerata la Banca del giocattolo, aperta a tutti i genitori e bambini che vogliono manifestare la loro solidarietà ai piccoli in difficoltà. L’iniziativa è ormai conosciuta: non tutti i giochi che non si usano più sono da buttare, spesso basta un po’ di buona volontà e una bambola, una macchinina o un giocattolo destinato a finire in soffitta possono trovare nuova vita, facendo felice un altro bambino. Tutto quello che viene donato alla Banca del giocattolo viene igienizzato e selezionato dai volontari della Croce Verde e poi portato al Pronto soccorso della solidarietà in via Lorenzoni, oppure servirà per la raccolta di offerte in occasione di eventi pubblici, il cui ricavato è poi sempre devoluto a chi ne ha bisogno.