Una seconda vita per le macerie: "Si punti sull’economia circolare"

"Bisogna fare della ricostruzione un esempio di economia circolare. Le imprese dovrebbero connettersi ad aspetti di innovazione legati al riuso delle macerie". A sette anni esatti dal sisma, in un incontro organizzato da Confartigianato, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli fa il punto e sottolinea: "La svolta è evidente. Va orientato lo sguardo verso quegli aspetti che possono essere occasione di innovazione. Il campo dell’economia circolare può consentire al cratere di aggiungere agli investimenti pubblici alcuni casi che potrebbero fare della ricostruzione un esempio di riutilizzo dei conglomerati e di avanzamento tecnologico delle imprese. In questi dieci mesi abbiamo liquidato la cifra massima, ad ottobre, da quando è iniziata la ricostruzione, con 130 milioni. Ricostruire produce effetti economici rilevanti, con occasioni di innovazione, intercettando la grande transizione ambientale ed energetica". "A Pieve Torina, questa (ieri, ndr) mattina, abbiamo inaugurato un asilo nido. Il lavoro di questi anni, seppur ostacolato da variabili imprevedibili come il rincaro delle materie prime, la pandemia e il costo dell’energia, sembra mostrare i primi risultati tangibili – ha detto il governatore Francesco Acquaroli –, fa piacere un ritorno graduale alla normalità, pur nel quadro complesso che abbiamo". Parlando di economia circolare, Fabio Renzi, segretario generale di Symbola, interviene così: "Utilizzando materiali di demolizione si preleva meno materiale dalle cave. Sperando si apra nel corso del tempo un mercato privato per il riutilizzo delle macerie, che va messo in piedi con una filiera industriale che le utilizzi per mattoni e blocchi. Chiediamo che le opere pubbliche siano fatte tutte utilizzando questi materiali. La nuova strada Ascoli-Teramo verrà fatta con le macerie. Il materiale è buono e utilizzabile, ma ne va permesso l’utilizzo a costo conveniente". Al tavolo è intervenuta anche Legambiente, che da sempre auspica una transizione ecologica. Marco Ciarulli dice: "Il discorso delle macerie può dare origine ad un’opportunità di sviluppo sostenibile di fronte alle criticità legate al sisma. Noi veniamo da un modello prettamente lineare, ma la transizione ecologica non può più attendere, e può essere affrontata in un’ottica circolare, una novità per il mercato edilizio". "È in ballo la legge finanziaria 2024 – ha detto il segretario Confartigianato Giorgio Menichelli –, dove all’interno vanno inserite, insieme a Castelli, proroghe per case e capannoni inagibili, con le relative esenzioni. Ma vorremmo anche qualcosa in più che dia sviluppo al mondo delle imprese".