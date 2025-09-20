Una sede per la Croce Verde: "Benvenuti a casa nostra"

La Croce Verde di Monte San Giusto ha la sua casa. L’associazione ha aperto l’altra sera le porte della nuova sede di via Lambrocco, composta da quattro piani, ognuno di 230 metri quadrati circa, per mille metri di superficie coperta. Nel primo, il garage col rimessaggio di ambulanze e mezzi, un altro ideato per accogliere attività e aggregazione giovanile, in un polo destinato anche alle associazioni locali.

"Ci eravamo trasferiti in affitto in questo stabile nel 2020, durante il periodo Covid – ha raccontato Gianluca Frattani, presidente della Croce Verde sangiustese –. Poi con l’amministrazione comunale ci siamo attivati per cercare risorse volte ad acquistare questo spazio, e dedicarlo sia a nostra sede sociale sia a centro giovanile. Insieme con il sindaco Andrea Gentili abbiamo coinvolto la Fondazione Carima nel sostenere il progetto. La Banca Carifermo ha accordato il mutuo ipotecario, mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata ha avuto un ruolo fondamentale con la propria donazione, a cui si sono sommate quelle di tante realtà private e commerciali cittadine. Questo è un punto di partenza. Con orgoglio, adesso possiamo dire “benvenuti a casa nostra“". Il taglio del nastro è stato affidato al cavaliere Bruno Donnari, primo socio benefattore, nel 1987, della Croce Verde affiancato da Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, presidente della Fondazione Carima, e dal sindaco Gentili.

Ora la sede diventerà a tutti gli effetti un punto di consolidamento dell’associazione, che si apre a nuove sfide con uno dei suoi spazi rinnovati per l’intera città, che accoglierà anche corsi, momenti di formazione e socializzazione. Inoltre si guarda all’efficientamento energetico dello stabile, infatti il prossimo passo sarà firmare l’avvio del proprio Cer (la Comunità Energia Rinnovabile).

"Mai avrei pensato nel 1991 – ha affermato il sindaco Gentili –, quando a 15 anni iniziai a frequentare l’allora sede della Croce Verde di viale Giustozzi per poi diventarne volontario, che un giorno avrei tagliato questo nastro. Dopo 37 anni questa associazione è un pilastro della comunità, che da tempo gestisce il centro ludico Baobab di Villa San Filippo. Volevamo portare nel capoluogo un’esperienza analoga, così abbiamo proposto il progetto alla Fondazione Carima e subito abbiamo trovato un interlocutore sensibile. Con questo nuovo spazio, la Croce Verde garantirà un servizio di assistenza 24 ore su 24 e avrà uno spazio da destinare ai nostri giovani".

Diego Pierluigi