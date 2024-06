Una sede regionale per il Nursind: "Gli infermieri fanno squadra"

Inaugurata ieri a Tolentino, in via Giovanni XXIII, la sede del sindacato delle professioni infermieristiche Nursind Macerata, costituito da infermieri e ostetriche. "C’era il bisogno di un punto stabile in cui parlare, fuori dagli ospedali – ha spiegato la responsabile provinciale Elisabetta Guglielmi –. Speriamo di essere un punto di riferimento: solo insieme, facendo squadra anche con le istituzioni, riusciamo a valorizzare la figura dell’infermiere e ad avere il riconoscimento che meritiamo". Presente il sindaco Mauro Sclavi, anche lui tra gli oltre 700 iscritti al Nursind Macerata.

È stata scelta Tolentino per la posizione baricentrica. Dopo il taglio del nastro si è svolto il consiglio regionale alla presenza anche dell’avvocato Daniele Stacchietti. C’erano rappresentanti dell’ordine dei medici, dell’Ordine professioni infermieristiche di Macerata, del Cives e della Croce Rossa. "Stiamo portando avanti diversi ricorsi con l’Ast Macerata, a luglio abbiamo due udienze importanti – ha proseguito Guglielmi –. E stiamo seguendo la figura dell’infermiere di famiglia, finalmente è stata istituita dalla Regione; nella sanità manca infatti la parte territoriale. Una volta che escono dall’ospedale, i pazienti vengono lasciati a sé. L’infermiere di famiglia dovrebbe occuparsi del paziente a casa". "Elisabetta è partita da zero – ha concluso il segretario regionale Donato Mansueto – e ora Nursind Macerata è il primo sindacato come iscritti a livello nazionale".