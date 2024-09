Una sedia sul posto auto: "passo carrabile"

In caso di carenza di parcheggi ognuno si arrangia come crede. A volte lo si fa ricorrendo anche a mezzi particolari, pensando di ottenere il risultato ad ogni costo senza pensare tanto al prossimo che si trova a vivere le tue stesse pene. Da alcuni giorni, quando l’auto del parcheggiatore non c’è, viene messa una sedia con appoggiato il segnale stradale di "passo carrabile", per occupare il posto così che nessuno si azzardi a togliere la sedia per metterci la propria auto non per altro per non "discorre". Prima di ricorrere alla sedia, giorni or sono era comparso persino un frigorifero.