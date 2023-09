Una serata a tutto jazz per aiutare il Pozzo

Il jazz riaccende il Pozzo, lo storico pub cittadino a rischio chiusura. L’appuntamento con Musicamdo è per mercoledì sera. "Con gli amici jazzisti che da sempre frequentano il Pozzo e in accordo con i nostri amici gemelli – ha scritto Daniele Massimi, nella pagina Facebook "Quella volta al Pozzo" – abbiamo organizzato l’evento di mercoledì. I musicisti suoneranno gratuitamente e pagheremo noi la Siae. L’obiettivo è dare un po’ di ossigeno alle casse del Pozzo sostenendo la possibilità che rimanga il nostro luogo prediletto e amato". Stefano Conforti, Fabrizio Caraceni, Tonino Monachesi, Alessandro Menichelli, David Padella e Roberto Bisello con sassofoni, chitarra, piano, contrabbasso e batteria si esibiranno con la musica jazz, per poi dar vita a una jam session, rinverdendo i fasti del locale che lì ha accolto maestri del genere come Chet Baker, Mike Melillo o Massimo Urbani. Il post con l’annuncio del concerto ha avuto subito molto consenso in rete, e altri hanno annunciato una serie di iniziative – tra cui una raccolta fondi – per tentare fino all’ultimo di tenere ancora in vita quel locale storico (per il quale il tribunale ha disposto lo sfratto), rifugio dell’anima per decenni di tanti poeti, musicisti, attori, dove si andava per dare a se stessi e agli altri una possibilità di qualcos’altro.

re. ma.