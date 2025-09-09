Una serata con Gessica Notaro. Il ricavato ai figli di Gentiana Kopili

Serata benefica a Tolentino contro la violenza di genere, con un’ospite d’eccezione: Gessica Notaro. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto ai figli di Gentiana Kopili, vittima del femminicidio avvenuto il 14 giugno. A promuovere l’iniziativa dal titolo "Stai zitta!", venerdì alle 20.15 al ristorante La Briciola, è l’associazione culturale Kairos. Notaro, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017, racconterà la sua storia in un incontro moderato da Giusi Minnozzi. L’evento sarà accompagnato da una cena di beneficenza al costo di 25 euro (prenotazione obbligatoria entro mercoledì ai numeri 3476832061 o 3342861530). "Un’occasione per unire solidarietà, cultura e comunità in una serata che non vuole lasciare nessuno in silenzio" spiega l’organizzazione. Il ricavato sarà devoluto ai due figli di Gentiana Kopili, la badante albanese di 45 anni uccisa a coltellate dall’ex marito Nikollaq Hudhra in strada.

L’associazione Kairos persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, a sensibilizzare la popolazione su temi di forte attualità e ad avvicinare i cittadini a riflessioni che riguardano sia la realtà locale che quella nazionale e internazionale. L’associazione intende favorire la partecipazione a temi di interesse comune come salute, benessere, lotta alle dipendenze, ecosostenibilità, pari opportunità, contrasto alle mafie e promozione della legalità; particolare attenzione sarà rivolta anche a digitalizzazione e intelligenza artificiale, nonché agli impatti che questi hanno sui centri storici, sul commercio e sul turismo.