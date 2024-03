Una serata di musica e parole con le canzoni di Joni Mitchell

Dopodomani al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, in scena uno spettacolo dedicato alla cantautrice canadese Joni Mitchell. "Joni’s Songs", il titolo, è un racconto in musica e parole frutto di un intenso lavoro di ricerca e di arrangiamenti, con quindici canzoni dal repertorio dell’artista e non solo per raccontare il suo percorso artistico e per far scoprire al pubblico una straordinaria interprete del suo tempo, anticipatrice di molte tematiche sociali del presente. Sul palcoscenico si esibirà la band "SinGolarMete", composta dalla voce solista Valentina Guardabassi, Alessandra Tamburrini (piano, tastiere e voce), Andrea Castagnari (chitarra, armonica e voce), Paolo Galassi (basso) e Riccardo Andrenacci (batteria e percussioni). I cori e la voce narrante sono di Elena Rocchetti. Lo spettacolo al teatro Annibal Caro comincia alle 21.15. I biglietti sono disponibili online nel circuito Vivaticket/Amat, punti vendita e online e presso le biglietterie dei Teatri, che è aperta oggi (17.30-19.30 Rossini), domani (10-12 Annibal Caro e 17.30-19.30 Rossini) e dopodomani (10-12 Rossini e 18.30-21.30 Annibal Caro).