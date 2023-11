Una serata di risate in tre atti per una storia tutta marchigiana

Sabato di risate, al teatro Don Bosco di Tolentino, con "Boeing Boeing". Alle 21.30 la Compagnia Amici del Teatro di Loro Piceno presenta questa commedia in tre atti di Marc Camoletti con l’adattamento e la regia di Eraldo Forti. Sul palco: Nicla Balena, Maura Ferretti, Elisa Antinori, Marta Picozzi, Luigi Pistilli e Marco Trivellini. "Roberto, di origini maceratesi, ma che vive in Ancona in quanto giovane professore all’università della città, è un impenitente donnaiolo – si legge nelle note di regia – che ha escogitato un sistema infallibile per districarsi tra ben tre fidanzate hostess, che fanno scalo a Falconara: la francese Solange dell’Air France, la tedesca Marlene della Lufthansa e la spagnola Conchita della Iberia. Una arriva quando l’altra parte e, con la complicità della fidata Berta, maceratese anche lei, che di volta in volta cambia la biancheria e prepara i menù secondo la nazionalità della hostess presente, tutto procede con collaudato sincronismo. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo". Prevendita al botteghino oggi e venerdì dalle 18.30 alle 20, e sabato da tre ore prima dello spettacolo (intero 12 euro, ridotto 8). Info 320.0741900.