Una serata extra con Falstaff per "Sferisterio a Scuola"

Giunta al quinto anno di vita la manifestazione Sferisterio a Scuola, che conta più di 1.100 docenti coinvolti e oltre 14.000 presenze, aggiunge a un nuovo appuntamento. Per la prima volta, infatti, l’opera per bambini "Falstaff - Gli allegri giocattoli di Windsor" sabato prossimo sarà aperta a tutte le famiglie o spettatori non direttamente coinvolti nei progetti scolastici.

"Il cast giovanissimo ma di grande qualità sarà formato dai freschi talenti selezionati da AsLiCo, da cui sono usciti nel corso dei decenni veri divi dell’opera di oggi – spiegano i promotori –. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Rossini, Massimo Fiocchi Malaspina. Parteciperanno allo spettacolo anche i Pueri Cantores "Zamberletti" di Macerata con il maestro del coro Gian Luca Paolucci.

"Sparsi per la cameretta di Windsor, i suoi giocattoli non stanno fermi un attimo! Si incontrano, si inseguono, si cercano e non si annoiano mai – si legge nelle note di regia –. Anche perché gli scherzi non mancano, e dietro ogni beffa c’è sempre lui: il vecchio robot Falstaff, un tempo il gioco preferito della famiglia, ora messo da parte, tutto arrugginito e impolverato, ma che non vede l’ora di tornare nel cuore dei bambini di casa e per farlo è disposto a tutto…".

Informazioni: biglietteria dello Sferisterio 0733.230735.