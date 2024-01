Una serata jazz con Here To Stay 4tet

Il Pub 2000, storico locale recanatese con oltre trent’anni di attività, ospiterà domani dalle ore 20 la giovane formazione musicale, Here To Stay 4tet per una seratina jazz. Per l’occasione il pub si trasformerà in un vero club con luci soffuse, cibo e drink selezionati per un’atmosfera accogliente e rilassata. Il complesso è composto da alcuni tra i più affermati musicisti di jazz del territorio e non solo, ovvero Antonino De Luca (fisarmonica), Thomas Lasca (chitarra elettrica), Daniele Marconi (basso elettrico) e Zeno Le Moglie (batteria). Info e prenotazione tavoli 071 7572804-334 8648639