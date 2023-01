Una serata jazz con il quintetto

Seratina Jazz questa sera al Pub2000 in via Moretti a Recanati. Sul palco il quintetto composto da Thomas Lasca alla chitarra, Nico Tangherlini al piano, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria e guidato dalla cantante Marta Giulioni. Il gruppo, nato circa 6 anni fa, presenterà brani che appartengono al Great American Songbook e sono diventati celebri prima grazie ai musical di Broadway e successivamente alla nascente industria cinematografica. Dopo il concerto in due set, alle 20.30 e alle 21.30, sarà aperta una jam session per tutti i musicisti presenti.