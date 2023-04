Una serata per affrontare meglio l’Alzheimer

di Lorena Cellini

Convivenza con l’Alzheimer, non c’è solo il mondo della malattia ma anche quello delle opportunità. E’ l’obiettivo con cui nasce l’iniziativa ‘Le mani sanno raccontare’, titolo di un libro prodotto dall’associazione Alzheimer di Tolentino e che approda a Civitanova venerdì prossimo, in una collaborazione con l’associazione Attivamente Alzheimer, che opera sulla costa. Al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta saranno protagonisti poesie e racconti scritti, sul tema della convivenza con i malati di demenza, da caregiver e familiari.

"Sarà una serata aperta a tutti e contiamo di riempire il teatro. Per noi questo sarebbe un grosso segnale, quello di poter coinvolgere anche persone che ancora non sanno di potersi far aiutare o magari professionisti interessati a conoscere informazioni e strategie", spiega Deborah De Angelis che in Attivamente Alzheimer, presieduta da Barbara Mazzoli, cura la gestione delle attività. Tra queste, appunto, il progetto di portare a teatro il libro ‘Le mani sanno raccontare’ per una serata che non sarà soltanto incardinata sulle letture ma anche sul concetto che "il nostro approccio di base – continua De Angelis – si fonda su ascolto ed empatia, ma anche sull’alleanza con il familiare della persona affetta da Alzheimer così che, nonostante la malattia, si possano vedere anche le opportunità e le relazioni possibili e non soltanto quello che non si può più fare dopo la diagnosi. Lavoriamo su quello che si può ancora costruire".

Da qui la scelta di inserire nel canovaccio dell’evento anche interventi che facciano conoscere questi aspetti. Insieme agli autori del libro, i fratelli Barbara e Andrea Crocetti, e a Gabriela Eleonori come voce narrante, parteciperanno due artisti; Mattia Buonaventura De Minicis, musicista con la nonna malata di Alzheimer e che nella musica ha trovato il modo per comunicare con lei in un percorso emotivo e artistico che sta portando anche nelle scuole e nelle strutture sanitarie, e il comico Gianluca Ruscitti che con leggerezza ed ironia affronterà il tema di cosa significa essere figli di una donna malata di Alzheimer. La serata è patrocinata dal Comune di Civitanova e dai Teatri di Civitanova.

L’appuntamento è per venerdì prossimo alle 21. Costo del biglietto di ingresso 10 euro, con libro in omaggio. Per informazioni e prenotazioni questi i riferimenti: [email protected], telefono 335.1369077. Con la speranza che il tema venga senzibilizzato e compreso anche da chi ancora non lo ha a cuore.