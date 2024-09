Una serata per riscoprire le storie dei potentini emigrati in Francia

Si terrà domani alle 21.30, nell’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena, un’interessante serata dedicata all’emigrazione potentina, che ebbe luogo nel decennio 1953-1963 verso la Francia. Il titolo dell’iniziativa è "Le valigie di cartone di via Santa Croce", la via del centro storico potentino che fece registrare il maggior numero concittadini partiti per Parigi e zone limitrofe nell’immediato ultimo dopoguerra. Inoltre il pubblico potrà assistere alla proiezione di video, foto e interviste realizzati da Mario Giannini. Per l’occasione è anche prevista la partecipazione musicale del fisarmonicista Christian Riganelli e del sassofonista Pino Principi, i quali proporranno brani di musica francese. "È il racconto – spiega Giannini – di storie locali, di famiglie che partirono per la Francia per andare a lavorare, in particolare, nella realtà produttiva creata dal civitanovese Vittorio Pagnanini nel settore dell’edilizia". È un’iniziativa che recupera il ricordo di una pagina della storia potentina e che rappresenta anche una riflessione sull’accoglienza che si deve a chi lascia la sua terra per cercare una migliore prospettiva di vita.