Una serata per scoprire l’antica abbazia di S. Maria in Potenza

È stata organizzata per il 13 giugno, alle 17.30, a Porto Recanati l’iniziativa "Aperti per voi sotto le stelle 2025" che consisterà in una giornata speciale tra storia, arte e musica all’abbadia di Santa Maria in Potenza.

La visita è proposta dai volontari del Touring club di Recanati. "L’abbadia di Santa Maria in Potenza è un luogo pieno di storia, solitamente chiuso al pubblico – spiega in una nota il Touring club di Recanati –, che sarà eccezionalmente aperto per una serata. I visitatori saranno accompagnati in un itinerario tra passato e presente. Antico ospizio medievale fondato dai monaci crociferi, l’abbazia è oggi una residenza privata circondata da un ampio parco di oltre 5mila metri quadrati. Durante la visita – aggiunge il Touring club – sarà possibile scoprire la storia dell’abbazia e l’opera dei crociferi nell’assistenza ai viandanti e ai malati, osservare i resti di un antico ponte romano, visitare la cripta trasformata in chiesetta a passeggiare nel parco tra stand di artigianato e opere di artisti locali. A rendere più suggestiva la serata sarà un saggio musicale con gli allievi della Civica scuola di musica Gigli di Recanati, che si esibiranno al pianoforte. Un sentito ringraziamento va alla famiglia Rossi per l’ospitalità".