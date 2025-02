Una serata su cinema e filosofia

"Il cinema: filosofia della ricerca linguistica" è il titolo dell’incontro organizzato per domani alle 21 nella biblioteca della Filarmonica in via Gramsci da Scuola popolare di filosofia di Macerata e Nice Bar, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione della Società filarmonico-drammatica nell’ambito del ciclo di incontri "La Filosofia nel Cinema". Protagonista sarà Massimo Angelucci Cominazzini (foto), che insegna all’Accademia di belle arti di Macerata. Al centro della serata ci sarà un percorso che esplorerà le tecniche e il linguaggio cinematografico. L’incontro è a ingresso libero.