Una serata tutta metal

Stasera, alle 21.30, al bar teatro bocciofila di Villa Potenza, appuntamento con la musica heavy metal. Sul palco saliranno tre band: i Winter Tales, i Run Chicken Run e gli Earth -1218 che si esibiscono nel loro primo concerto live. L’heavy metal deriva dall’hard rock ed è caratterizzato da un suono potente, ottenuto con l’enfatizzazione dell’amplificazione. "Abbiamo pensato ad una sorta di mini festival – spiegano Paolo Scarabotti e Ruben Frattesi, insieme in questo progetto e negli Earth - 1218–, perché in questo momento il metal si sente poco in giro. Proporre tre gruppi in una stessa serata ci permette di far conoscere meglio il genere". I Run Chicken Run nascono nell’Ottobre del 2014 ed i membri fondanti sono Michele Montesi, Leonardo Piccioni e Paolo Scarabotti. Nel 2018 sono entrati nel panorama musicale nazionale. Gli Earth-1218 sono invece un side project di Paolo Scarabotti e Ruben Frattesi. Un progetto nuovo che salirà sul palco con testi e musiche inediti. I Winter Tales, sono una band power metal italiana di Jesi, composta daRuben Frattesi, Marco Marcelloni, Luca Magnanelli e Luca “Skizzo” Galtelli.