Una settimana all’esame Conto alla rovescia per tremila maturandi, si torna al pre-Covid

di Franco Veroli

Esattamente tra una settimana, mercoledì 21 giugno, gli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori torneranno sui banchi per misurarsi con la prima prova scritta – Italiano, comune a tutti gli indirizzi – dell’esame di maturità. Il giorno dopo ci sarà la seconda prova che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Poi, dopo la correzione degli scritti, è previsto un colloquio orale che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. In provincia di Macerata i candidati all’esame di Stato sono 2.987, 2.947 dei quali interni e 40 esterni (i cosiddetti privatisti). Oltre la metà (1.514), si concentra nei licei, con in testa lo scientifico, seguito dal linguistico, scienze umane, classico, artistico e coreutico. Poco meno di un migliaio i candidati negli istituti tecnici, gran parte dei quali nell’indirizzo tecnologico, meno in quello economico. Il resto, poco meno di 600, riguarda gli istituti professionali nelle diverse articolazioni. Da segnalare che sono pronti per la maturità anche diverse decine di adulti che hanno frequentato i corsi serali. Dopo gli anni segnati dalla pandemia, si torna alla organizzazione antecedente al Covid. Le commissioni d’esame, infatti, sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni alla scuola, nominati dal consiglio di classe. In provincia le commissioni sono 82 (con altrettanti presidenti), distribuite su 53 sedi, pronte ad esaminare 162 classi. Le tracce e i problemi della prima e della seconda prova scritta saranno comunicate, telematicamente, alle scuole il giorno stesso dello svolgimento.

Per quanto riguarda il colloquio, invece, questo si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione. Il voto finale è espresso in centesimi così suddivisi: massimo 40 punti per il credito scolastico, maturato nel corso degli ultimi tre anni; massimo 20 punti per la prima prova scritta; massimo 20 punti per la seconda prova scritta, massimo 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti di "bonus" per chi ne ha diritto, vale a dire a chi ha un credito scolastico di almeno trenta punti e raggiunge un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti. Sabato prossimo è prevista la riunione di tutti i presidenti, mentre lunedì mattina le commissioni si insedieranno per definire le operazioni preliminari.