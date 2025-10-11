Una settimana di gioco sano: "Condivisione e divertimento"

Al via la 7ª edizione del Game Labs - Festival del gioco e sul gioco, organizzato dal Labs con StammiBene e il Dipartimento dipendenze patologiche Ast Macerata. Da lunedì a domenica, la sede del Labs (vicolo Monachesi, 9) e gli Antichi Forni ospiteranno quiz a premi, giochi da tavolo, escape room e stand-up comedy dedicati alla condivisione del gioco sano, con focus sul tema della censura. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti, alcuni con prenotazione obbligatoria online. Si parte lunedì alle 21.30 con il quiz a premi al Labs; stessa location martedì alle 21.30 per i giochi da tavolo, e mercoledì alle 21 per i giochi di ruolo (necessaria prenotazione online). Giovedì alle 21 sarà il momento del Lupus in tabula (prenotazione online), mentre venerdì alle 22 serata videogame. Nel weekend le attività si sposteranno agli Antichi Forni: sabato alle 15 giochi da tavolo in inglese e italiano, gioco del Go ed escape room; alle 16 Dungeons & Dragons (prenotazione online) e, alle 21.30, stand-up comedy seguita dal talk sul tema della censura. Domenica alle 15 ancora giochi da tavolo e gioco del Go, seguiti alle 16 dal Gdr al buio (prenotazione online) e dal torneo di "Duello per cardia" (prenotazione online). "A muovere il festival è l’idea del gioco sano, trattato non come dipendenza ma come momento di condivisione sociale, di conoscenza di sé e degli altri - spiega Daniele Benedetti, presidente del Labs –. Per questo, la settimana di gioco sarà gratuita e aperta a tutti, in ottica aggregativa, senza risvolti commerciali". Continua Mattia Lorenzini, segretario del Labs: "Tante associazioni ci hanno contattato per partecipare al festival, provenienti dall’intera regione e non solo. Ci fa piacere perché si tratta di associazioni che, come noi, sposano il concetto del gioco quale mezzo educativo e aggregativo. In questa edizione daremo spazio a giochi da tavolo a tema, giochi di ruolo di nicchia (emergenti o consolidati tra appassionati), escape room sull’intelligenza artificiale e riflessioni sulla censura. Gli appuntamenti coprono inoltre ogni fascia d’età". Ruolo essenziale nel festival Game Labs è ricoperto dal progetto StammiBene. Conclude Paolo Nanni, responsabile comunicazione sociosanitaria per Asur Marche: "StammiBene è un progetto di prevenzione per la salute dei giovani, legato all’Ast di Macerata. Con iniziative come questa il gioco diventa tempo dedicato allo star bene insieme e al divertimento".

Martina Di Marco