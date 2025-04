Una sfida a colpi di latino, le premiazioni del Certamen

La sala Cesanelli dello Sferisterio ha ospitato la premiazione dell’ottava edizione del Certamen Latinum in onore del liceo classico Leopardi. Nell’accogliere i presenti, la dirigente Angela Fiorillo ha ricordato la compianta professoressa Sara Ciccarelli, grazie al cui lascito l’istituto dispone dei fondi per sostenere il merito degli studenti. A portare il saluto del rettore Unimc John McCourt, la professoressa Maria Grazia Moroni che, in qualità di presidentessa della giuria del Certamen, ha sottolineato il valore culturale e pedagogico dell’iniziativa. La cerimonia è entrata quindi nel vivo con le premiazioni. Per la sezione juniores (secondo anno del biennio), Premio Maria Grazia Capulli: al 3° posto, ex aequo, la VB del Leopardi di Macerata e Benedetta Fanano dello Scientifico Volta di Foggia, al secondo posto la VD del Leopardi e al primo la VA. Per la sezione Seniores, il Premio Sara Ciccarelli è stato assegnato alle migliori traduzioni di un passo del De Officiis di Cicerone. Al terzo posto ex aequo, Filippo Raggiunti del liceo "Annibal Caro" di Fermo e Veronica Andreozzi della III B del Leopardi; al secondo posto Leonardo Florentino della IID del Leopardi; al primo posto Giuseppe Antonio Manni del liceo Da Vinci di Civitanova. Soddisfatte le ideatrici e le anime del Certamen, le professoresse Maria Rita Pistelli e Patrizia Zega.