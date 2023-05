Una sfida a colpi di creatività Vincono gli alunni del Convitto

Sono oltre 150 i bambini che al teatro Don Bosco si sono sfidati a colpi di idee e creatività nell’ambito della finale territoriale di "Eureka! Funziona!", il progetto promosso dai Giovani imprenditori di Confindustria Macerata in collaborazione con Federmeccanica e Miur e patrocinato dal Comune. Il vincitore di questa edizione è il progetto "I fantastici sportivi" della classe 5B del Convitto "Leopardi". "L’obiettivo è sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica – ha spiegato Carlo Rotini, delegato del Gruppo Giovani imprenditori –. Lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente infatti agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l’attitudine al lavoro di gruppo e la creatività". A rappresentare le imprese del territorio Clementoni Spa. La senior product manager educational, Loretta Cordoni, dopo aver mostrato quelli che sono i ruoli di un team di ricerca e sviluppo e le fasi di ideazione e realizzazione di un vero giocattolo, ha dialogato e risposto alle numerose domande de ragazzi. A movimentare la mattinata Francesco Facciolli, che ha accompagnato i ragazzi sul palco nella presentazione dei progetti e li ha divertiti con i suoi sketch. Oltre ai vincitori, hanno partecipato alla finale territoriale per l’Istituto comprensivo "Sant’Agostino", plesso Nelson Mandela di Montecosaro Scalo, le classi 5 A (con Il mulino dei sogni), 5 B (Il colosseo), 5 C (Capy Razzo), 5 D (Il super camion); sempre per l’Istituto comprensivo "Sant’Agostino", plesso Viale della Vittoria di Montecosaro Alto, la classe 5 A (I fantastici 5); per il Convitto la classe 5 A (Jet car).

re. ma.