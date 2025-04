"Una soddisfazione poter conciliare i figli e il lavoro"

Dopo un biennio in uno studio commercialista, Roberta Frulla è entrata alla Cpm Gestioni Termiche spa di Recanati. Era il 1994. Da allora, oltre alla contabilità stretta, ha spaziato in altri settori: è responsabile dell’ufficio amministrativo, dell’ufficio gare, è coinvolta anche nel settore certificazioni (si tratta di un’azienda pluricertificata), si occupa di istituti di credito e di risorse umane. E fa parte del cda. Frulla, che compirà 53 anni il prossimo luglio, è anche mamma di tre figli. Ed è diventata maestra del lavoro. "Voglio esprimere immensa gratitudine per l’azienda – afferma –, che mi ha dato modo di crescere e spaziare appunto su più ambiti. Sono responsabile della certificazione della parità di genere. Ogni donna, se supportata dalla famiglia intorno, può conciliare entrambe le cose. Non ha limiti. Non è ovviamente un percorso semplice, ma porta una grande soddisfazione. Lo stimolo non finisce mai. Devo ringraziare davvero chi mi ha permesso di arrivare a ciò. Il mio messaggio è a tutte le donne che lavorano: non mollate, ce la possiamo fare!". Cpm dal 1988 è partner di riferimento sia per la pubblica amministrazione che per i privati, sul territorio nazionale, per i servizi energia termica di climatizzazione invernale ed estiva, per i servizi energia sulla pubblica illuminazione e per i multiservizi integrati energia termica, elettrica e pubblica illuminazione. Nella stessa ditta lavora l’altra Maestra del lavoro, Cristina Uncinetti Rinaldelli di Recanati, impiegata da 36 anni.