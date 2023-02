Una soluzione allo stress per verifiche e orali: ecco il corso di meditazione al liceo "Da Vinci"

"Grazie al corso di meditazione e autocoscienza, tenuto dalla professoressa di scienze motorie Emma Vindigni, abbiamo vissuto con più serenità i momenti delle verifiche e delle interrogazioni". Questo il giudizio espresso dai 25 studenti all’iniziativa che si è appena conclusa. Il progetto si è svolto al liceo "Leonardo da Vinci" di Civitanova ed è stato coordinato dal professore Carlo Perini e sostenuto dal dirigente scolastico Francesco Giacchetta. Sei incontri di un’ora e trenta ciascuno hanno visto coinvolti anche diversi professori e dipendenti del personale Ata. "La società odierna è caratterizzata dalla velocità della tecnologia, ma la nostra natura rivendica i suoi diritti – dichiara la professoressa Vindigni –. È necessario cambiare ritmo imparando a riconoscere anche i tempi lenti facendoli propri". I partecipanti al corso hanno appreso una pratica che favorisce il raggiungimento della "calma interiore" abbattendo così ansie e timori, tramite apposite tecniche respiratorie, determinanti per non rimanere intrappolati nel pensiero e nelle emozioni. "Al liceo ci sono 1.600 alunni, ognuno con le proprie esigenze. Ora sappiamo meglio come affrontare ogni situazione – spiegano alcuni docenti e bidelli partecipanti – e sopratutto come esprimere al meglio le nostre emozioni. In questo modo le relazioni sono , senza dubbio, più equilibrate".

Ennio Ercoli