Una spedizione in Antartide per più di 1.500 studenti

Sarà a Recanati, lunedì, all’Aula Magna del liceo Leopardi l’ingegner Rocco Ascione (nella foto) (Unità Tecnica Antartica dell’Enea), più volte capo della Spedizione Scientifica Italiana in Antartide. Ad attenderlo gli studenti del liceo e della scuola media San Vito per una lezione su "Il futuro dell’uomo: l’Antartide e l’organizzazione delle spedizioni scientifiche". Interverranno a distanza anche i membri della XXXIX Spedizione italiana, attualmente in missione, e lo faranno direttamente dalla Stazione Concordia, costruita sul plateau antartico orientale, in una zona che raggiunge in inverno i -80 gradi. Più di 1.500 alunni, collegati online da tutte le Marche (e non solo), avranno l’opportunità di dialogare con scienziati che partecipano al più grande studio sui cambiamenti climatici, ma che si occupano anche di astronomia, astrofisica, sismologia, fisica dell’atmosfera, biologia e medicina. L’iniziativa rientra nel progetto di formazione docenti "L’Antropocene. Una sfida per la letteratura" organizzato, come ogni anno, dalla Rete CompitaMarche che coinvolge 32 scuole secondarie marchigiane, di primo e secondo grado.