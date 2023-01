Una stagione teatrale nel segno delle donne

di Antonio Tubaldi

Presentato il nuovo cartellone teatrale dell’associazione culturale ’La Rondinella’ che mette al centro della propria attività la figura della donna. "Invito tutti i miei concittadini a non perdere nessuno di questi bellissimi spettacoli: si riprende il tema tanto caro a questa amministrazione, la donna e la sua figura nella società". ha commentato il sindaco Angela Barbieri, sottolineando come da quest’anno, grazie alla collaborazione che si è instaurata con la dirigente scolastica Filomena Maria Greco e tutto il corpo docente delle scuole montefanesi, "abbiamo coinvolto gli alunni in questo percorso per avvicinarli al teatro, convinti che questa arte arricchisca di nuove esperienze la loro formazione". Si parte proprio questa sera alle 21.15 con "Quando si spegnerà la luce" per celebrare il Giorno della Memoria, mentre sabato 4 Febbraio alle 21.15 si cambia registro con "Terapia di gruppo" con Chiara Becchimanzi, spettacolo di Stand Up Comedy. Si prosegue sabato 11 marzo sempre alle 21,15 con "Sorgete, donne", in occasione della Giornata internazionale della donna (mercoledì 8, ndr), una pièce ispirata da Maria Montessori, donna-simbolo conosciuta da tutti per il suo metodo educativo. Domenica 19 alle 17.30 i solisti dell’Accademia d’arte lirica di Osimo offriranno al pubblico "Maria Callas 100 anni", concerto dedicato alla grandissima soprano per i 100 anni dalla sua nascita. L’appuntamento successivo è sabato 25 – sempre alle 21.15 – con il reading concerto con Lucia Tancredi e Serena Abrami "Hortus Conclusus. Racconti dal Chiostro", dai misteri del gineceo alle rivelazioni del claustro. Infine sabato 6 Maggio alle 21.15 tornano i solisti dell’Accademia d’arte lirica di Osimo per un "Omaggio a Papa Marcello II nel giorno della sua nascita". "Un cartellone tutto al femminile che è frutto di una stretta collaborazione della nostra associazione con l’amministrazione comunale di Montefano. Incontri, dibattiti, concerti e spettacoli che vedono protagonista un universo femminile vario, energico e ricco di talento al centro della nostra programmazione", afferma Marco Bragaglia, presidente dell’associazione culturale ’La Rondinella’.