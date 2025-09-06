Una statua con 500 anni di storia. Festa tra sacro e profano a Petriolo

Petriolo festeggia i 500 anni dell’arrivo della statua della Madonna della Misericordia. Secondo la tradizione, nel settembre 1525, la statua lignea giunse nella chiesa della Misericordia di Petriolo proveniente dall’Abruzzo, trasportata da un carro trainato da buoi, i quali non vollero più proseguire nel tragitto. Il popolo, cogliendo in questo un segno miracoloso del volere della Madonna di restare, portarono festanti la statua all’interno del luogo sacro.

Domani andrà in scena la rievocazione storica "Quanno Essa adè vinuta a Pitriólu", a cura della confraternita del SS. Sacramento e del gruppo teatrale Ginobili. Alle 17, in via dell’Incarcerata, parte il carro con la copia della statua, benedetta il mese scorso da Papa Leone XIV a Roma, con arrivo alle 17.30 in piazza Umberto I, dove si svolgerà la rievocazione.

Mercoledì, alle 18.30 e alle 21.15, il teatro ospiterà la proiezione dei filmati d’epoca a cura dell’associazione L’Orastrana; venerdì, nella chiesa dei Santi Martino e Marco, concerto della Schola Cantorum Santa Caecilia di Corridonia. Sabato, alle 20.30, l’ex ristorante Mangiafuoco farà da cornice al Festoso Convivio con la cena medievalista; si potranno gustare i piatti dell’epoca. A seguire musica con dj Sciamano.

Domenica 14 sarà il giorno della riapertura del santuario della Madonna della Misericordia, a nove anni dal sisma. Alle 17, in piazza Umberto I, sarà celebrata la messa dall’arcivescovo Rocco Pennacchio; alle 18 inizio della processione con la statua originale e alle 18.45 riapertura del santuario. Gran finale alle 21.15 con il concerto a cura del corpo bandistico e majorettes Città di Petriolo, diretto dal maestro Massimiliano Luciani. Sarà eseguita la Missa Brevis di Jacob De Haan insieme alla corale "Piero Giorgi" Aps Montecassiano (diretta dal maestro Augusto Cingolani) e dalla corale polifonica "Città di Porto Sant’Elpidio" (diretta dal maestro Sauro Argalia).

Venerdì 26 e sabato 27 settembre, alle 21.15, la festa al santuario continua il recital "Sotto il manto della Misericordia" del gruppo teatrale "Ginobili". Infine il 4 ottobre a teatro si svolgerà il musical "La lampada magica", saggio di danza targato asd Le Muse.