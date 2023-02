Una stazione di servizio nel mirino dei ladri

di Lucia Gentili

Entrano nell’ufficio del distributore di carburante, arraffano i contanti che trovano nel cassetto e scappano. Ma ora le immagini della videosorveglianza della stazione di servizio sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Tolentino ed è caccia ai due malviventi.

Il bottino ammonta a circa 800 euro. È successo nella notte fra martedì e ieri, all’Ip lungo la superstrada, in contrada Rancia (vicino all’autogrill). Secondo le ricostruzioni, due uomini (si tratterebbe di giovani) sarebbero passati dal retro del gabbiotto, per campi, approfittando del buio. Una volta dentro l’ufficio, dopo aver forzato la finestra, hanno preso i soldi e sono scappati.

Sarebbero andati diretti al locale, senza arrivare alla zona delle pompe. A fare l’amara scoperta, ieri mattina, il dipendente della stazione di servizio. Sul posto sono arrivati i militari per un sopralluogo. È stata sporta denuncia da parte del gestore. Sono scattate le indagini da parte dell’Arma e continuano i controlli per cercare di individuare i responsabili. Non ci sarebbero testimoni.

I ladri avrebbero agito a volto coperto, incappucciati, in base ai video delle telecamere di sorveglianza private. È la prima volta che questa stazione di servizio finisce nel mirino (a differenza del vicino autogrill che, invece, purtroppo ha subìto anche una rapina la scorsa estate) ma, al di là del bottino, resta anche l’amarezza del colpo. Si tratta di un distributore di carburanti molto transitato, trovandosi lungo la superstrada. La raccomandazione da parte delle forze dell’ordine è sempre quella di segnalare qualsiasi situazione, auto o movimenti sospetti, chiamando il 112.

Poche settimana fa era stata visitata un’abitazione in viale Vittorio Veneto, ma il colpo in quel caso era sfumato perché il ladro, vedendosi scoperto dalla proprietaria di casa, era stato costretto a darsela a gambe. Resta alta l’attenzione da parte dei carabinieri e dei cittadini.