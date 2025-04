Una storia di 220 anni per la Confraternita

La Confraternita del Sacro Cuore di Tolentino, detta dei "sacconi", compie 220 anni di storia. "In questo anno giubilare – spiega il priore della confraternita Andrea Carradori - ha ricevuto il dono di un piccolo quadro devozionale della fine del XVII secolo raffigurante l’Ecce Homo, che costituiva oggetto nella devozione da parte delle monache nell’alta marca urbinate. Questa pregevole opera d’arte, che si aggiunge al patrimonio culturale cittadino, rimarrà esposta nella chiesa del Sacro Cuore, in centro storico, per le cerimonie pasquali che confermano ancora una volta la particolare attenzione che la regola dettata dal fondatore San Vincenzo Maria Strambi ha riservato per la liturgia e per la musica sacra. Infatti tutte le liturgie pasquali, nel rito romano antico, saranno sottolineate dalla presenza di cantori gregoriani diretti dal giovane maestro Francesco Mazzeo di Assisi (che proprio a Tolentino, due giorni alla settimana, tiene delle lezioni specifiche sull’antico canto della chiesa e sull’impostazione vocale). I mottetti polifonici delle messe solenni saranno eseguiti dal quartetto vocale polifonico dell’Accademia dei Dissennati diretto dal maestro Lorenzo Chiacchiera". Oggi, alle 16.30, nella chiesa del Sacro Cuore solenne veglia pasquale con slegatura delle campane e svelatura delle immagini sacre; domani alle 17 messa solenne e lunedì dell’Angelo, alla stessa ora, messa cantata.