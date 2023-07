Una strada in ricordo di Raimondo Guzzini

Saranno 45 anni domani che Raimondo Guzzini, noto imprenditore recanatese, moriva in un incidente stradale a 50 anni. La sua scomparsa fu un evento tragico che colpì non solo la sua famiglia ma tutta la comunità recanatese e quelle aziende del Gruppo Guzzini allo sviluppo delle quali – unitamente ai suoi fratelli – aveva dedicato grande energia. Domani la sua figura sarà ricordata dalla famiglia e dalle istituzioni con l’intitolazione a suo nome, alle 17.30, di una via proprio nei pressi della sede della F.lli Guzzini, all’incrocio tra la SP77 e la strada che conduce a Costa dei Ricchi. La cerimonia proseguirà con una funzione religiosa officiata dal vescovo di Macerata e da una breve commemorazione a cui, dopo i saluti del sindaco Bravi e del figlio Domenico (da aprile presidente in Fimag, la holding di famiglia), seguiranno le testimonianze di chi ha conosciuto e apprezzato Raimondo: il fratello Adolfo, Fabio Corvatta, Alfredo Cesarini e Gianmario Raggetti. Al termine sarà proiettato il Video "Raimondo Guzzini, il talento, i valori". L’imprenditore recanatese fu uno dei fondatori dell’azienda insieme ai fratelli Giuseppe, Giovanni, Virgilio, Giannunzio e Adolfo e poi della finanziaria del Gruppo Guzzini, la Fimag. Per molti anni e sino alla sua morte ricoprì anche il ruolo di presidente della Cassa di Risparmio di Macerata e per lui non mancò neanche l’impegno politico. La scelta di intitolargli una via è datata nel tempo: fu deciso nel 2008 dall’allora sindaco Corvatta. Oltre a Domenico, i figli di Guzzini sono Mariano ed Emma.

ant. t.