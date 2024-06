Una svolta "green" per il Comune: "Tagliamo i consumi e le emissioni"

Gestione degli impianti di cinquanta edifici comunali e riqualificazione energetica, questi gli obiettivi dell’accordo tra il Comune di Macerata ed Engie, operatore del comparto energetico tra i principali in Italia per la decarbonizzazione. Il progetto, finanziato da un investimento da parte di Engie di 800mila euro, sarà avviato entro la fine dell’anno e proporrà la riqualificazione di pannelli solari termici e generatori di calore in scuole, uffici amministrativi, impianti sportivi e biblioteca comunale del territorio. "Engie è il gestore del calore che si è aggiudicato l’appalto del nostro comparto territoriale e si occupa sia della fornitura che della gestione degli impianti – spiega Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici –. Questa convenzione riguarda tutti gli impianti al servizio del patrimonio del Comune e utilizzati direttamente da questo, quindi non i locali dati in locazione o in comodato. L’investimento verrà destinato a migliorare, sostituire ed efficientare gli impianti strategici che consumano di più, aumentando l’efficienza e diminuendo notevolmente i consumi". Il risparmio sui consumi di energia previsto sarà di oltre il 10%, con un beneficio ambientale di 2.500 tonnellate di emissioni di CO2 in meno in atmosfera, pari alla piantumazione in città di 17.600 nuovi alberi. "Migliorare le performance energetiche degli edifici pubblici contribuisce a garantire alle amministrazioni locali standard elevati di sostenibilità economica e ambientale – afferma Fabrizio Di Battista, direttore area sud di Engie Italia –. Il progetto condiviso con il Comune di Macerata segue questa direzione ed è esempio dell’impegno di Engie nel guidare la sfida della transizione energetica di Comuni, aziende e famiglie, attraverso la proposta di soluzioni idonee all’implementazione degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei".