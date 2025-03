Una targa al porto per Lepretti

Ucciso da un malore fatale in auto, l’armatore civitanovese Umberto Lepretti sarà ricordato con una targa. L’uomo, 66 anni, era scomparso improvvisamente lo scorso novembre. Ieri di fronte al mercato ittico, in zona portuale, proprio dove Lepretti era stato trovato senza vita, è stata scoperta una targa per ricordarlo. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, che conosceva personalmente Lepretti, la vedova Rosita e le figlie Nicoletta e Angela. Lepretti, armatore di una vongolara, era molto conosciuto e benvoluto a Civitanova e in particolare negli ambienti della marineria. Lepretti era stato trovato morto nella sua auto, nel parcheggio nei pressi del mercato ittico. Lo avevano trovato le figlie, che preoccupate erano uscite a cercarlo perché non lo avevano visto rientrare a casa.