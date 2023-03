Una targa con i versi dell’Infinito: "Un omaggio al nostro poeta"

È anche dalla cura delle piccole cose che si vede la valenza turistico-culturale di una città e Recanati su questo, purtroppo, ha ancora un po’ di strada da percorrere. Per esempio di fronte ai monumenti che più richiamano la poetica leopardiana, il Colle dell’Infinito e la Torre del Passero Solitario su tutti, non ci sono insegne adeguate né, tantomeno, sono riportati i versi delle celebri poesie leopardiane. A questo, almeno per quanto riguarda il Colle dell’Infinito, si porrà rimedio martedì 21 marzo, quando ufficialmente si entra nella stagione della primavera, tanto che l’Unesco ha dichiarato questa data "Giornata mondiale della poesia", con l’apposizione di una targa in marmo bianco (50x75x3) contenente i versi incisi dell’opera "L’Infinito" di Giacomo Leopardi, su un modello scritto a mano da parte dell’Antica Bottega Amanuense di Recanati e realizzata dagli Studi Malleus di Recanati. Ciò si è reso possibile grazie alla generosità del maestro Malleus e della famiglia Tanoni che così vogliono ricordare affettuosamente il loro caro Vinicio. L’idea nasce dal fatto che sono state numerose le segnalazioni e le richieste da parte di insegnanti e studenti, in visita allo scriptorium dell’Antica Bottega Amanuense, relative proprio alla mancanza al Colle dell’Infinito di un supporto dove poter leggere, direttamente sul posto, i versi della celeberrima poesia "L’Infinito" di Giacomo Leopardi. Per questo gli studi Malleus si sono messi al lavoro e hanno realizzato la targa ove è stata incisa la poesia su modello scritto a mano in una elegante e ben leggibile scrittura cancelleresca.

"La realizzazione di questa opera d’arte – scrive lo stesso maestro Malleus – risulta essere un nostro omaggio per il poeta, per la famiglia Leopardi, per il Cnsl e per la città di Recanati. L’importante cifra necessaria per la sua realizzazione sarà a nostro carico. Condivideremo la spesa insieme a un benefattore (appunto la famiglia Tanoni di Recanati, ndr) che verrà riportato in fondo alla targa, unitamente ad una breve cronistoria dell’opera". La targa sarà posta al livello del secondo terrazzo rispetto al muro che contiene la scritta "sempre caro mi fu quest’ermo colle" e la cerimonia d’inaugurazione è stata fissata, appunto, per la mattina del 21 marzo, alle 11, alla presenza delle autorità locali e delle scuole recanatesi.