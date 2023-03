Una targa dedicata a "L’Infinito"

È la giornata in cui entra la primavera, ma è anche il giorno in cui ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata della Poesia, una data istituita dall’Unesco nel 1999. Per Recanati è una data importante e oggi alle 11 è prevista sul Colle dell’infinito l’inaugurazione, al livello del secondo terrazzo rispetto al muro che contiene la scritta "sempre caro mi fu quest’ermo colle", della targa in marmo bianco (cm.50x75x3) contenente i versi incisi de "L’Infinito" di Leopardi su modello scritto a mano da parte dell’Antica Bottega Amanuense di Recanati e realizzata dagli Studi Malleus di Recanati. Ciò si è reso possibile grazie alla generosità del Maestro Màlleus e della Famiglia Tanoni che così vogliono ricordare affettuosamente il loro caro Vinicio. "La realizzazione di questa Opera d’Arte - scrive lo stesso Malleus, al secolo Enrico Ragni - risulta essere un nostro omaggio per il Poeta, per la Famiglia Leopardi, per il CNSL e per la Città di Recanati. L’importante cifra necessaria per la sua realizzazione sarà a nostro carico. Condivideremo la spesa insieme ad un benefattore (appunto la famiglia Tanoni di Recanati, ndr) che verrà riportato in fondo alla targa, unitamente ad una breve cronistoria dell’Opera". Alle 14, al Museo Civico di Villa Colloredo Mels sarà presentato il nuovo allestimento dell’opera "Trasfigurazione" di Lorenzo Lotto per la quale da ottobre è stato realizzato un importante intervento di bonifica ed è stato modificato il vecchio sistema di sospensione a staffe. Ad occuparsene sono stati la ditta Mastro T e il restauratore Giacomo Maranesi. La paziente opera di restauro, su indicazione della Soprintendenza, è stata resa possibile grazie all’art bonus della Fondazione Carima di Macerata.