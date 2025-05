Una tela dell’artista. Emanuele Pagnanini premiata a Venezia

È Emanuele Pagnanini, 29 anni, il vincitore del secondo premio della storica mostra "Collettiva dei giovani artisti", alla 107ma edizione a Venezia nella importante sede della galleria di piazza San Marco. Con l’opera "Cerco di nuotare" (tecnica mista su tela) il promettente artista civitanovese, tramite l’immagine di una foca che rivolge lo sguardo allo spettatore, ha voluto rappresentare la natura che si spaventa davanti all’uomo. Pagnanini, diplomato all’Accademia di Urbino, è ora impegnato alla cattedra di pittura dei professori Carlo Di Raco e Martino Scavezzon, ha partecipato già a importanti residenze artistiche come quella di Dolomiti Conteporanee dove ha creato "Orizzonti incrociati tra Venezia e il Cadore". Membro dell’Atelier F di Venezia, è stato selezionato per partecipare a esposizioni internazionali come New Arts Frontier a Manila nelle Filippine. "Ho voluto sensibilizzare gli altri giovani, appassionati di arte, a impegnarsi e inseguire i loro sogni – commenta Pagnanini –, c’è tanto bisogno di un nuovo scenario artistico in Italia".