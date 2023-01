Una tombola benefica organizzata da L’Arca: raccolti 1.040 euro

Fare solidarietà divertendosi pure, durante le feste natalizie, è una missione più che possibile per l’associazione teatrale L’Arca, che ha organizzato nei giorni scorsi ‘La Tombolata del Porto’. È bastato unire il cast della Rivistissima, la calorosa accoglienza della gelateria Giorgio e, appunto, uno scopo benefico. Come accade ormai da anni, L’Arca, attraverso la tombola-spettacolo, aiuta un’associazione del territorio portorecanatese. E per l’edizione svoltasi quest’anno ha scelto di devolvere i proventi della serata all’associazione ‘Camminiamo Insieme’, che porta avanti un servizio prezioso per la comunità di Porto Recanati aiutando coloro che sono in difficoltà sia economica che logistica, accompagnandoli presso strutture sanitarie di vario genere e sostiene tutte quelle persone che hanno bisogno di un aiuto in ambito sanitario.

Nel corso della tombolata, animata dagli amati e scatenati personaggi dell’ultima Rivistissima, il tradizionale spettacolo in dialetto che L’Arca porta in scena ogni estate, è stata raccolta la cifra di 1.040 euro. Una cifra importante che andrà ad aiutare diverse persone. "Serate come questa – dice il presidente de L’Arca Sergio Sergi – sono un bene per tutti: per la città, che ha un’occasione in più di ritrovarsi; per i commercianti, che hanno colto l’opportunità di contribuire generosamente offrendo i molti premi, e per le associazioni portorecanatesi, che anno dopo anno ricevono il nostro sostegno. Sono proprio questi gli scopi che si prefigge L’Arca: portare allegria, tenere viva la tradizione del teatro dialettale e contribuire alla crescita della comunità". Quando si dice l’unione fa la forza. Non solo dal punto di vista dell’alleanza, ma anche dell’impegno comune tra ambiti in partenza diversi, uniti da uno spirito di comunità.

Giorgio Giannaccini