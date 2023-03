Una transizione ecologica da vivere Il Comune organizza sette incontri

Transizione ecologica, la città si prepara a ospitare sette giornate sul tema. La conferenza che si è tenuta nella mattinata di ieri a palazzo Sforza è stata utile per illustrare il programma e i protagonisti dei convegni organizzati dall’amministrazione comunale con l’associazione ‘Marche a rifiuti zero’ che prevedono il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali, scuole, associazioni, professionisti ed enti del terzo settore. "Non potevamo scegliere giorno migliore (dopo l’approvazione della variante Ceccotti) per presentare i focus che ci aiuteranno ad adottare innovativi modelli ecologici – dice l’assessore alla Mobilità sostenibile Roberta Belletti –. Così prosegue il percorso che questa amministrazione ha già intrapreso verso un futuro più sostenibile, che si concretizza con l’incremento di aree verdi e nuovi servizi". Si parte con la giornata inaugurale di sabato al liceo Da Vinci, con il sindaco Fabrizio Ciarapica e la Belletti insieme ad personalità, tra cui gli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi, il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli e il rettore Unicam Claudio Pettinari. Poi, via ai 5 focus sui temi dello sviluppo e della mobilità sostenibili, delle energie rinnovabili, del consumo di suolo e dell’economia circolare. Gli appuntamenti si terranno sabato 15 al liceo e domenica 30 aprile e nei sabati 6, 20 e 27 maggio al cineteatro Cecchetti. Infine, la giornata di chiusura sabato 3 giugno, sempre in viale Vittorio Veneto. "Si parla spesso di transizione ecologica – ha precisato Sabrina Petrucci, responsabile dell’associazione Marche a Rifiuti Zero –, ma non sempre è chiaro. Questi momenti di formazione spingono l’acceleratore verso l’economia circolare".

Francesco Rossetti