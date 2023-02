Una variazione al bilancio di oltre 7 milioni

di Gaia Gennaretti

Quattordici voci per una variazione al bilancio di previsione del Comune di Treia di oltre 7 milioni di euro. Il documento è stato approvato con delibera del consiglio comunale. Fra le cifre più rilevanti figura l’applicazione della quota dell’avanzo vincolato pari a 151.424 euro, per il consolidamento e restauro delle mura castellane nel tratto di viale Unità d’Italia e di miglioramento della viabilità delle strade Vil la Fuglia e Casali Santo Stefano; anche i 112.500 euro per il finanziamento della nuova struttura residenziale per disabili in Santa Maria in Selva sono risorse vincolate e corrispondenti all’anticipo del 45 per cento ricevuto alla fine del 2022 dal Gal Sibilla. Figurano poi un milione e 668mila euro relativo all’anticipo ricevuto alla fine dell’anno dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Passo di Treia. Altri 3milioni dalla struttura commissariale serviranno invece per il nuovo polo scolastico di Treia. Nella variazione di bilancio sono stati inseriti anche 2.199.690 euro destinati al progetto di valorizzazione del parco, del giardino storico e delle opere architettoniche annesse a Villa La Quiete. La giunta comunale ha anche approvato il progetto definitivo per il recupero dello splendido parco della villa che conta una superficie di oltre 27mila metri quadrati, un giardino unico per bellezza ed eleganza che può vantare alberi secolari, costruzioni, viali e vialetti in un percorso che diventa incantato e meraviglioso, il cui progetto è risultato il primo della regione Marche e tra i migliori in Italia. "Una progettualità – spiega il sindaco Capponi – che non si limita alla sola ristrutturazione e rigenerazione del verde, ma che crea nuove idee per il parco da vivere per la città e che è risultata innovativa e funzionale". Altra importante modifica riguarda i lavori di messa in sicurezza della palestra del plesso scolastico di Chiesanuova per i quali sono stati inseriti 83.750 euro ricevuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ci sono poi cifre minori come i quasi 19mila euro relativi all’anticipo del 10 per cento, arrivati anche in questo caso dal Ministero dell’Istruzione per i lavori di messa in sicurezza del plesso della frazione di Chiesanuova, o i 12.500 euro del ministero dell’Interno per la manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi.