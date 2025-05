Una via a Ramelli, il consiglio boccia la proposta di Fdi

Respinta la mozione presentata da Fratelli d’Italia tramite il capogruppo Francesco Pio Colosi, al consiglio comunale di Tolentino, sull’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli, studente milanese di 18 anni, militante del Fronte della Gioventù, aggredito nel 1975 a colpi di chiave inglese da un commando di Avanguardia operaia, gruppo di estrema sinistra. Ramelli morì in ospedale dopo 47 giorni di agonia.

"La mozione viene presentata da Fdi in tutta Italia da inizio aprile – ha detto il consigliere di maggioranza Fabio Montemarani –. E non mi trova pienamente d’accordo. La violenza non ha colore politico né bandiere. La toponomastica dovrebbe riguardare valori comuni a tutti, senza fazioni. Basti pensare a via Carlo Alberto Dalla Chiesa, fondata sulla lotta alla mafia". "Esprimiamo rispetto alla memoria per un ragazzo ucciso negli anni di piombo, una giovane vittima – ha aggiunto il consigliere Massimo D’Este di Tolentino Città Aperta (nella foto con Francesco Colosi di Fratelli d’Italia) –. Ma questa mozione nasconde una provocazione, una strumentalizzazione politica". Il consigliere Luigino Luconi ha ricordato che in quegli anni era anche lui uno studente, mentre Silvia Luconi (Fdi) ha fatto il paragone con "piazza Togliatti". "La mozione non viene votata solo perché c’è il simbolo di Fratelli d’Italia" ha concluso il primo firmatario Colosi. Sei i contrari, Luca Cesini (Pd), D’Este, Mirko Angelelli, Fabio Borgiani, Montemarani (Tolentino Popolare) e Alba Mosca (Riformisti Tolentino), favorevoli Colosi, Silvia Luconi e Monia Prioretti, gli altri sette consiglieri si sono astenuti.

L’intitolazione di un luogo pubblico a Ramelli ha acceso anche altre città della provincia, come Macerata e Recanati.