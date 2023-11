"Una via dedicata a Joyce Lussu": la proposta di Casali

Al Consiglio di oggi pomeriggio la consigliera di maggioranza Samanta Casali (Tolentino Popolare) presenterà una mozione in cui impegna la giunta a intitolare una via a Joyce Lussu "poiché è stata una grande donna" e per il "legame stretto della scrittrice con la città". La sua proposta è nata dopo il talk organizzato lo scorso 3 novembre nei locali di Fabrica City per celebrare i 25 anni dalla morte. "A quell’evento ho portato la mia testimonianza di quando la incontrai all’età di dieci anni", ricorda la Casali: "Il padre Guglielmo era un docente, figlio di ricchi proprietari terrieri della zona del Fermano. In prime nozze sposò Aldo Belluigi di Tolentino, ma il matrimonio durò solo due anni. Più avanti conobbe Emilio Lussu. Tolentino rimase sempre nel cuore di Joyce. Qui scrisse il racconto ’Itria e le lontre’".