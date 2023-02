Una via dedicata al celebre soprano Rina Gigli

Una breve, ma toccante cerimonia martedì pomeriggio, nel giorno del suo compleanno per ricordare Rina Gigli, celebre soprano, figlia del grande tenore Beniamino, a cui la città di Recanati ha voluto intitolare una strada. Si tratta della traversa lungo la Statale Regina che porta alla lottizzazione di Romitelli. Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Antonio Bravi e all’assessore alla cultura Rita Soccio, Alessandro Vincenzoni, figlio del maestro Luigi, il nipote del tenore, Ermanno Beccacece e direttore della Civica Scuola di Musica "Gigli", e Pierluca Trucchia, presidente dell’associazione Benimano Gigli che ha letto un breve passo dalle memorie del tenore relativo proprio alla nascita della figlia a Napoli, dove si trovava, e alla sua ricerca nella notte di una levatrice. Durante la cerimonia il sindaco ha annunciato che prossimamente sarà intitolata l’ex via Campo Sportivo all’agente Emanuela Loi, morta nella strage di via D’Amelio in cui perse la vita, a seguito di un attentato, il magistrato Paolo Borsellino.