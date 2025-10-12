Una via e un concerto per ricordare. Livia Brillarelli

Intitolazione di una via cittadina a Livia Brillarelli e un concerto in suo ricordo. Un progetto promosso dall’associazione musicale Antonio Bizzarri per commemorare la studiosa che ha legato la sua storia a quella di Enrico Cecchetti, il danzatore e coreografo civitanovese di fama internazionale. Morta nel febbraio scorso, Brillarelli è stata una figura importante per la cultura civitanovese e non solo. Musicologa, ha creato il Fondo Cecchetti, una raccolta di manoscritti e lettere dell’artista, materiale poi donato alla biblioteca comunale. Collaborò alla stesura della prima traduzione russa di una biografia del ballerino e per questo nel 2015 fu invitata dall’accademia Vaganova di San Pietroburgo. È stata poi tra i fondatori del Centro Studi Città di Civitanova. Il progetto, che vede anche il coinvolgimento del Comune, si articola in diverse fasi: l’intitolazione di una via, l’allestimento della mostra a Malta dedicata a Cecchetti e un concerto il 31 ottobre a Civitanova Alta. Sarà introdotto dal maestro Andrea Foresi, prevista l’esecuzione del Requiem di Gabriel Fauré, con la partecipazione dell’Ensemble Sinfonietta Gigli, del Coro Bizzarri di Civitanova diretto dal maestro Luigi Gnocchini, del baritono Andrea Pistolesi e del soprano Sara Fulvi.

Il Comune patrocina l’iniziativa anche con un contributo economico, per "conferire il giusto riconoscimento alla figura della professoressa Livia Brillarelli per aver lasciato un segno indelebile nella comunità e nel mondo del nome di Enrico Cecchetti".