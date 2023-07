Una via per Berlusconi C’è l’ok del Consiglio L’opposizione esce: "Non siamo complici"

di Lorenzo Monachesi

È stata approvata in consiglio comunale la proposta di Forza Italia di intitolare a Silvio Berlusconi una via, piazza o luogo di primaria importanza della città. Tutti favorevoli i 16 consiglieri comunali di maggioranza presenti. Soddisfatti gli "azzurri", dall’assessore Riccardo Sacchi, al capogruppo Sandro Montaguti, dalla consigliera Barbara Antolini al commissario comunale del partito Michele Bacchi. "Con questo gesto – dicono – riusciamo a onorare la memoria di un uomo, imprenditore, politico, visionario che negli ultimi trent’anni ha rivestito un ruolo di primissimo piano nello scenario politico-economico del Paese. Si commenta da sola l’assenza in aula della minoranza". "Con questo voto, Macerata ha deciso di cristallizzare il grande sentimento di affetto e di gratitudine verso Berlusconi" ha detto Gianluca Pasqui, commissario provinciale di Fi. "È una scelta di grande rispetto e di profondo ricordo", ha aggiunto l’onorevole Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia. L’opposizione non ha partecipato al consiglio comunale. "Non vogliamo essere complici, nemmeno con la nostra presenza contraria, alla decisione della maggioranza di intitolare un luogo pubblico a Berlusconi. Innanzitutto la normativa in tema di intitolazione di luoghi pubblici a personalità prevede che debbano passare dieci anni dalla morte: pertanto, la proposta è illegittima. Inoltre la figura di Berlusconi per le scelte politiche, per le vicende giudiziarie e la condanna penale ricevuta, nonché per le sue vicende personali è divisiva. Se martedì la maggioranza, senza avere il numero legale, si è profusa a tessere le lodi di Berlusconi, oggi (ieri, ndr) la rappresentante di Fratelli d’Italia consigliera Benedetti, in sostanza, ha affermato in merito alle accuse rivolte a Berlusconi di collusione con la mafia che gli imprenditori per operare in Sicilia hanno bisogno di arrivare a compromessi con la mafia e che, forse, anche Berlusconi l’ha dovuto fare con l’aiuto di Dell’Utri".

A tal proposito Lorella Benedetti respinge le critiche. "Non è questo il senso di quanto ho affermato in aula: è stato travisato il significato del mio discorso. Ho anche fatto notare che certe frasi incitano all’odio e alla violenza verso chi la pensa in modo differente quando Cicarè ha affermato di augurarsi che un giorno qualcuno, terminata questa fase di ubriacatura, con un frullino segasse il palo che regge quella targa. Tra l’altro ho ricordato che ci sono strade intitolate a Lenin e Stalin che non brillano per meriti".