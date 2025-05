Una via per Ramelli, Piersanti d’accordo con l’iniziativa: "Giusto ricordare tutte le vittime degli anni di piombo"

Il poeta Umberto Piersanti favorevole all’intitolazione a Recanati di una via a Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della gioventù ucciso da un commando di Avanguardia operaia nel 1975. "Chi è stato assassinato in modo indegno deve essere ricordato" ha dichiarato Piersanti. "Una strada per Ramelli va bene, come andrebbe bene per chi fu ucciso dai fascisti. Ma non va bene trasformare Ramelli in un soldato mussoliniano. Magari aveva simpatie, ma non aveva mai fatto violenza". Il poeta, che visse da protagonista la stagione del Sessantotto, ha ammesso di sentirsi spesso più critico verso la propria parte politica: "Io c’ero, protestavo, facevamo gesti simbolici contro i neri, ma non ci sono scuse. Fu una violenza senza giustificazioni. Se vogliamo costruire una coscienza storica comune, dobbiamo avere il coraggio di onorare tutte le vittime degli anni di piombo, senza distinzioni ideologiche".