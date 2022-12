Una Vigilia all’insegna dello sport: corsa dal lungomare a Loreto

Una sana corsa podistica di 15 chilometri, tra Porto Recanati e Loreto, per ritrovarsi durante le festività e poi farsi gli auguri e festeggiare con panettone e spumante. E’ stata questa la manifestazione svolta sabato, dal titolo "La Corsetta di Natale", e organizzata dal Grottini Team di Recanati . Come ogni anno, i podisti dell’associazione recanatese, insieme ai tesserati di altre società dei comuni limitrofi, hanno dato vita alla competizione, che non vede premi in gara ma solo la voglia di ritrovarsi a Natale e fare un po’ di sana attività sportiva, in amicizia. Così, nella mattina della Vigilia di Natale, si sono ritrovati davanti al balneare Oasi. E, tanto per essere in tema, qualcuno ha pensato bene di correre con in testa un bel cappellino da Babbo Natale. Quindi è iniziata la corsa e, imboccando il lungomare portorecanatese, sono presto arrivati davanti alla Basilica di Loreto, dove si sono fatti un selfie tutti insieme. Da lì, passando poi per la pista ciclabile e Montorso, sono tornati nel lungomare di via Marinai d’Italia. Uno volta lì, ecco il bello dello sport: nessuna medaglia in palio, ma solo spumanti e panettoni a gogò per augurarsi a vicenda un sereno Natale, tra una risata e l’altra.