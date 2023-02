Una visita ai ragazzi dell’Anffas dei volontari della Croce Rossa

Venerdì pomeriggio sono stati ricevuti dai volontari della Croce Rossa di Porto Potenza, nella sede di viale Piemonte, i ragazzi dell’Anffas di Potenza Picena. L’invito è nato dopo che, nei giorni precedenti, l’Anffas ha voluto aderire (con tanto di donazione) alla raccolta fondi avviata dalla Croce Rossa, per gli aiuti da portare nel confine turco-siriano, a seguito del tragico terremoto che ha provocato migliaia e migliaia di vittime. Ed è stata quindi l’occasione per spiegare le varie attività portate avanti dall’associazione di 118. "Un gesto solidale non indifferente: così i ragazzi dell’Anffas Potenza Picena sono venuti a conoscerci – ha scritto sulla propria pagina Facebook la Croce Rossa –, in quanto nei giorni precedenti hanno fatto una donazione per la raccolta fondi dedicata al terremoto in Turchia e Siria. Curiosi di vedere come ogni giorno i nostri volontari sono ovunque e per chiunque". Segno che la fratellanza e l’unione fanno la differenza.