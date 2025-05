"Una vita autonoma per i disabili"

Sta diventando realtà a Tolentino il progetto che attiva percorsi di autonomia per persone con disabilità, promosso dall’Ambito territoriale sociale 16 e dal Comune, e finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel giugno 2024 era stato approvato dal settore lavori pubblici del Comune il progetto esecutivo per la ristrutturazione di tre appartamenti all’interno del complesso dell’ex monastero di Santa Teresa. I lavori di adeguamento degli spazi domestici, che sono partiti lo scorso febbraio, dovrebbero terminare a giugno; gli interventi sono stati progettati e realizzati tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità, al fine di migliorarne la qualità della vita. Ci saranno dodici posti.

L’obiettivo del programma è quello di garantire ai soggetti coinvolti di accedere a un percorso dove possano essere formati, per riuscire a orientarsi in maniera adeguata nel mondo del lavoro, in una prospettiva di vita autonoma anche per ciò che riguarda la condizione abitativa.

"Si tratta di un progetto ambizioso frutto di una collaborazione con l’Ats 16 e l’unione montana Monti Azzurri, iniziato dal precedente assessore Elena Lucaroni – spiega l’attuale assessore alle politiche sociali del Comune di Tolentino, Benedetta Lancioni –. Un futuro che cambia la visione della disabilità: dal lavorare sulle difficoltà passiamo al potenziare le capacità. Questo è un altro passo verso il riconoscimento dell’individuo capace di vivere da solo, lavorare e frequentare la comunità giornalmente. Tutto questo si sta sviluppando grazie al lavoro di squadra tra diversi operatori, come gli assistenti sociali dell’Ats 16 e del Comune, le unità operative sanitarie, l’Unità multidisciplinare dell’età evolutiva e il dipartimento di salute mentale di Macerata, e poi ancora educatori, tutor, operatori dell’inserimento lavorativo, operatori socio-sanitari. Il Comune vedrà entro giugno la conclusione della ristrutturazione dei tre appartamenti previsti nell’ex monastero di Santa Teresa. In quegli spazi, le persone coinvolte potranno sperimentere la gestione domestica cimentandosi nelle varie attività quotidiane, per essere poi pronte a metterle in atto nel percorso di vita autonoma che intraprenderanno. L’amministrazione comunale di Tolentino non si ferma, continua a credere in una città viva e ancora in crescita. È un onore per noi poter ospitare e portare avanti questo progetto, soprattutto all’interno di una una struttura del centro storico, che nonostante le molte gru e i disagi dei lavori post-sisma consideriamo sempre il centro pulsante della città".

