"Una vita da social", stand della polizia

Al via la XII edizione della campagna "Una vita da social", volta alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo di internet. L’iniziativa prevede la presenza degli operatori della Polizia postale e di un truck allestito con tecnologie di ultima generazione. Oggi il mezzo, allestito ad aula multimediale, farà tappa a Macerata: sarà dalle 9 in piazza Nazario Sauro, vicino allo Sferisterio. Per la circostanza, ci saranno anche due stand illustrativi a cura del gabinetto provinciale della Polizia scientifica, uno stand a cura della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Macerata e l’altro a cura della Polizia stradale. Sono stati invitati a partecipare gli studenti del Convitto e dell’istituto comprensivo Fermi.