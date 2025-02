Una vita dedicata alla comunità. Addio all’ex preside Stoppini

La città di Recanati saluterà per l’ultima volta domani alle 10.30, presso la chiesa di Montemorello, Alfredo Stoppini, morto ieri mattina a 79 anni all’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena, dove era ricoverato da circa un anno. Colpito da un malore improvviso, non si è più ripreso entrando in uno stato comatoso che ha segnato il suo ultimo periodo di vita.

Nato a Recanati nel 1945, Stoppini ha dedicato la sua esistenza alla cultura e all’istruzione. Dopo aver conseguito la laurea in lettere all’Università di Macerata, ha intrapreso la carriera di insegnante in diverse scuole italiane. Il suo impegno e la sua passione per l’educazione lo hanno portato a ricoprire il ruolo di preside, prima in una scuola media della Valle d’Aosta e poi nelle scuole medie di Potenza Picena, Montelupone e infine Recanati, all’istituto scolastico Patrizi, dove ha lavorato fino al pensionamento nel 1997.

Stoppini ha lasciato anche un segno importante nel panorama culturale e politico recanatese. È stato socio fondatore di Radio Erre, storica emittente locale, e ha militato nel Partito socialdemocratico. Il suo impegno lo ha portato anche a far parte del consiglio di amministrazione degli Ircer di Recanati, contribuendo allo sviluppo di servizi fondamentali per la comunità.

Lascia la moglie Patrizia e le quattro figlie Alfredina, Sofia, Benedetta e Maristella, che piangono la sua perdita con tutta la cittadinanza.

Asterio Tubaldi